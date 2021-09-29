İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2021-2022 sezonuna devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay konseri ile başlayacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2021-2022 sezonuna devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay konseri ile başlayacak.

İZDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsin Onay, 1 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Edvard Grieg'in piyano konçertosunu seslendirecek.

Konserin şefliğini ise Gürer Aykal üstlenecek.

Açılış konserinin ikinci bölümde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, duayen şef Gürer Aykal yönetiminde Dmitri Şostakoviç'in 9. Senfonisi seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, yeni sezonda Türkiye'nin ileri gelen şef ve solist sanatçılarının yanı sıra dünyanın önemli şef ve solistlerini ağırlayacaklarını aktardı.

Tanrıver, konserlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şafak Sezer Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezonu Gülsin Onay konseri ile açacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:04:37. #1.12#