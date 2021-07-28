İzmir Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri'nde" sanatseverlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri'nde" sanatseverlerle buluştu

İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri'nde' sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, "Müze Konseri" etkinliğinde sanatseverlerin karşısına çıktı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, "Müze Konseri" etkinliğinde sanatseverlerin karşısına çıktı.

İzmir Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, piyanist Nadya Golub Gönen, soprano Bernis Danışman, Burcu Ömür Zeybek, tenor Mehmet Alp Özkazanç ile bas bariton Enis Kızılgül sahne aldı.

Dünyaca ünlü opera eserlerinden seçilmiş aryaların seslendirildiği konser, yaklaşık yarım saat sürdü.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirildi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri'nde' sanatseverlerle buluştu
İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri'nde' sanatseverlerle buluştu
İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri'nde' sanatseverlerle buluştu
İzmir Devlet Opera ve Balesi 'Müze Konseri'nde' sanatseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip mataraya ilgi büyük! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi
Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip mataraya ilgi büyük! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi
İş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı asan işletmeci, her müşterisine aşı olup olmadığını soruyor
İş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asan işletmeci, her müşterisine aşı olup olmadığını soruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Tanju Bilgiç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri'nde" sanatseverlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 20:57:49. #1.16#

title