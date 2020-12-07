Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü
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Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü

07.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:28

Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü.

Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü

İZMİR - İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü.

DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'deki depreme Rıza Bey Apartmanı'nda evde yalnız olduğu sırada yakalanmış, enkazdan 17 saat sonra kurtarılmıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Okan, fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz eşliğinde depremden sonra ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü
Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü
Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü
Depremin sembollerinden İnci, depremin ardından ilk kez yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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