İzmir'den Elazığ'a 85 koyun gönderildi

07.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:57

İzmirli hayvan yetiştiricileri "Kardeşimin Koyunu Benden" kampanyasıyla Elazığ'da hayvanları telef olan yetiştiricilere 85 koyun gönderdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin iş birliğiyle Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya çerçevesinde İzmir'in ilçe ve köylerinde bulunan hayvan yetiştiricilerinden gönüllülük esasıyla 85 koyun toplandı. Toplanan koyunlar için Kemalpaşa ilçesi Yukarı Sütçüler Mahallesinden uğurlama töreni düzenlendi.



"Kardeşimin koyunu benden"



Törende konuşan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya'da bir deprem meydana geldi. Böyle afetler olduğu zaman biz de birbirimize destek olmak ve acıyı hafifletmek anlamında kendi çapımızda farklı farklı yardımlar düzenliyoruz. En kısa zamanda da afete maruz kalan bölgelerde devletin en üstünden halkımıza kadar hemen bir araya gelmesini biliyoruz. Biz de afet bölgesinde hayvanlarını yitiren üreticilerimizin acısını bir nebze azaltabilmek adına İzmir ili olarak böyle bir kampanya düzenledik. İzmir Damızlık Koyun, Keçi Birliğimizle beraber 'Kardeşimin Koyunu Benden' sloganıyla gönüllülük esasıyla toplamış olduğumuz hayvanlarımızı dualar eşliğinde deprem bölgesindeki kardeşlerimize uğurlayacağız. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize buradan kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Hayvanların tamamı gönüllülük esasına göre toplanmıştır. 85 tane küçükbaş hayvanımız var. Aslında Bakanlığımız bu bölgedeki telef olan hayvanların tamamını karşıladı, mağdur olan üreticimiz yok. Biz de kardeşlerimizin acısına ortak olmak ve destek olmak adına bu hayvanlarımızı yolluyoruz" dedi.



İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar da kampanyayı deprem bölgesinde yaşayanların acısına ortak olmak, kardeş olduklarını ve aynı olayın kendilerinin de başına gelebileceğini vurgulamak amacıyla yaptıklarını söyledi.



Konuşmalarından ardından tıra yüklenen koyunlar için dua edildi. Duanın ardından tır, Elazığ'a doğru yola çıkmak üzere uğurlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA