İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı

Dün öğle saatlerinde İzmir'de başlayan yangın etkisini artırarak devam ediyor. Söndürme çalışmaları son sürat devam ederken, bölgedeki iki site tedbir amaçlı boşaltıldı.

03.08.2020 08:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:20

İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle çevredeki iki site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.

2 SİTE BOŞALTILDI

Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.

YOLA SIÇRADI

Öğle saatlerinde başlayan yangın Özdere - İzmir Caddesi'ne de sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Özdere sahiline doğru ilerlemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede evi bulunan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Yaşam
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Magazin
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Magazin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde 'Düştü' dedi
Genç kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı ilk ifadesinde "Düştü" dedi
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Barış Arduç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: İzmir yanıyor! Yangın yola sıçradı, çevredeki siteler boşaltıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 09:22:06. #1.15#
title