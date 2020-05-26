İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.S., F.S., N.S. ve M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
26.05.2020 01:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:59

İZMİR'in Tire ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.S., F.S., N.S. ve M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Büyükkale Jandarma Karakolu'nda görev yapan ekipler, aynı mahallede oturan B.S., F.S., N.S. ve M.S.'nin uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili Büyükkale içinde durdurdu. Şüphelilerin üzerinden 11 paket kenevir maddesi bulunurken, Büyükkale mahallesindeki bir adreste yapılan aramada 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan 'bong' diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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