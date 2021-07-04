İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı Tartıştığı kişiyi başına demir profille vurarak öldüren şüpheli yakalandı İzmir'in Foça ilçesinde, tartıştığı kişinin başına demir profille vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli, Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde...

İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı

Tartıştığı kişiyi başına demir profille vurarak öldüren şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, tartıştığı kişinin başına demir profille vurarak öldüren ve olayın ardından kaçan şüpheli, Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cuma günü gece saat 02.30 sıralarında Küçükdeniz Sahil Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Harun S. ile Hüseyin Demirci (30), sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Harun S., elindeki demir profille Hüseyin Demirci'nin kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demirci'yi görenlerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Suç aleti denizden çıkarıldı

Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profili deniz attığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı.

Baba evinde saklanırken yakalandı

Öte yandan, polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi Harun S'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde sakladığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Harun S.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı
İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı
İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı
İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı
İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Ankara'da hortum paniği! 10 dakika süren korku dolu anlar kameralara yansıdı
Evinin önünden zorla araca bindirilip kaçırılan genç kız, baskınla kurtarıldı! Ailesiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Evinin önünden zorla araca bindirilip kaçırılan genç kız, baskınla kurtarıldı! Ailesiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Kartal Tibet Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit
Spor Diego Salih Uçan Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 04:14:39. #1.15#

title