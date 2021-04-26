İzmir'deki Halit Ziya Bulvarı'nda geçici trafik düzenlemesi
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İzmir'deki Halit Ziya Bulvarı'nda geçici trafik düzenlemesi

İzmir'deki Halit Ziya Bulvarı'nda geçici trafik düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında, Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmalara çarşamba gününden itibaren başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında, Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmalara çarşamba gününden itibaren başlıyor. Yağmur suyu, kanal hattı ve içme suyu şebekesinin döşeneceği bulvarda, bir ay sürecek çalışmalar sırasında trafik akışı sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde tek şeritten sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi proje kapsamında, Fevzipaşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı'nı bağlayan Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmalara başlıyor.

Atatürk Caddesi'ndeki terfi merkezinin denizle bağlantısını tamamlayan büyükşehir, Halit Ziya Bulvarı'nda yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı döşeyecek. 28 Nisan Çarşamba gününden itibaren başlayacak ve bir ay sürecek çalışmalar, trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde yürütülecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak yönüne giden araçların kullandığı bulvarda trafik akışı, hafta içi gündüz tek şeritten sağlanacak. Bulvar, sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde trafiğe kapalı olacak. Proje kapsamında Saat Kulesi ile Konak (Yalı) Cami arasında yaklaşık 50 metrelik kısımda içme suyu hattı da döşenecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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