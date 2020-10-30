İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!

İzmir'i sallayan depremde hasar gören binalardan birinin çökme anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise deprem sonrası hasar gören binanın çöküşü anbean kaydedildi.