İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!
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İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!

30.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:55

İzmir'i sallayan depremde hasar gören binalardan birinin çökme anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise deprem sonrası hasar gören binanın çöküşü anbean kaydedildi.

İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!

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Haber Yorumları (4)
MEKO: Böyle haberlerde reklam vermeyin ayıptır ayıp
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ATEŞ: Hani nerede binanın an bean çökme görüntüleri? Göremedim.
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
BİRİ: VİDEONUN EN BAŞINDA
Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
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