İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.