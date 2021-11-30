İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi Özdere açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekiplerce kurtarılan 65 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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