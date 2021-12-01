İzmir'de yol uygulamasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı, 2 kişi tutuklandı
AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
İzmir'in Urla ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 kişi tutuklandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 kişi tutuklandı.
Urla - Karaburun yolunun ???????Gülbahçe Mahallesi kesiminde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, ekipler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta 26,9 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan ekipman ve hassas terazi ele geçirildi.
Otomobildeki H.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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