28.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:47

Yeni yıla 22.30'da başlayacak Ozan Doğulu konseri ile girecek olan İzmir'de yılbaşı gecesi sabaha kadar toplu ulaşım seferleri düzenlenecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıl kutlamaları için son hazırlıklarını tamamladı. İzmirliler yeni yılı Cumhuriyet Meydanında 22.30'da başlayacak Ozan Doğulu konseri ile karşılayacak. Kutlamalara dışarıda devam edecek İzmirliler için ise ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, metro ve tramvay hatları ile İZDENİZ vapurları, yılbaşı gecesi ek seferlerle hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD'nin ortaklaşa işlettiği İzmir Banliyösü (İZBAN) ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece sabaha kadar ek seferler yapacak.



İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar sefer yapacak. 31 Aralık 2019 Salı sabahı 06.00'da başlayan seferler 1 Ocak 2020 Çarşamba gece yarısı sona erecek. Böylece metro ve tramvay hatlarında 43 saat kesintisiz hizmet sunulmuş olacak.



İZBAN'da gece yarısından sonra saat başı sefer



Aliağa'dan Tepeköy yönüne hizmet verecek trenler 00.41 ve 02.41'de kalkacak. Bu trenler



Menemen'den 01.01'den itibaren 04.01'e kadar, Halkapınar Aktarma Merkezi'nden 01.40'tan 04.40'a kadar, Alsancak'tan 01.49'dan itibaren 04.49'a kadar, Şirinyer'den ise 02.00'den 05.00'e kadar saat başı hizmet verecek. Tepeköy'den Aliağa yönüne hizmet verecek trenler 00.29 ve 02.29'da kalkacak. Cumaovası'ndan 01.00'den 04.00'e kadar, Gaziemir'den 01.10'dan 04.10'a kadar, Şirinyer'den 01.21-04.21 arasında, Alsancak'tan ise 01.34'den 04.34'e kadar saat başı hizmet verecek.



ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri



Gece 12.00'den sonra beş bölgede toplam 55 sefer yapılacak. Beş bölgede, beş ayrı hattaki baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saate bir düzenlenecek. 1 Ocak günü ise pazar tarifesi uygulanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA