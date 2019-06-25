İzmir'de yeni metro hattı hazırlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Adnan Menderes Havalimanı-Karabağlar-Halkapınar arasındaki 28 kilometrelik metro hattı için proje hazırlığı başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Buca metrosu ile birlikte İzmir'in kent içi ulaşımına soluk aldıracak proje için "Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmeti Alım" ihalesine çıkılacak.

Kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar ilçesinin Eskizmir ve Bozyaka semtleri ile Gaziemir'de yaşayanlar, bir ucu Halkapınar'a diğer ucu Adnan Menderes Havalimanı'na uzanan metro hattıyla ulaşım sağlayabilecek.

Nüfusu 500 bine dayanan Karabağlar ilçesinin ana ulaşım aksı üzerinden geçmesi planlanan hat Adnan Menderes Havalimanı'ndan başlayıp Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir, Halkapınar güzergahını izleyecek.

Hat, 28 km uzunluğunda olacak, konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak.

- Mevcut hatlardan bağımsız

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent içi trafiği rahatlatmak için hazırladığı 2030 Ulaşım Ana Planı'nda "İzmir HRS 6. Aşama Eskiizmir Hattı" adıyla yer alan metro hattı mevcut hatlardan bağımsız olarak teknolojinin son sistemleri kullanılarak tren setleri sürücüsüz olacak şekilde planlandı.

Havalimanı-Halkapınar metro hattı bölgedeki sosyal hayatın etkilenmemesi için derin tünel teknolojisiyle inşa edilecek.

Projedeki, 24 istasyonluk güzergah, mevcut metro hattının Stadyum İstasyonu'na entegre edilecek, bağımsız istasyonla başlayacak.

Yeni metro hattı sırasıyla Fatih Caddesi, Gıda Çarşısı, Tepecik Hastanesi, Kemer, Basmane, Çankaya, Bayramyeri, Yağhaneler, Bozyaka, Eskiizmir, Seniha Mayda İlkokulu, Dostluk Bulvarı, Atatürk Anadolu TML, Aydın Altan Caddesi, Fuar İzmir, Esbaş, Gaziemir Kaymakamlık, Abdullah Arda Çolpan Meydanı, Gaziemir Devlet Hastanesi, Sarnıç, Sarnıç-Sanayi, Sarnıç-Menderes'den geçerek Adnan Menderes Havalimanı'nda son bulacak.

İlgili bakanlıklar ve kurumlardan alınacak başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın yapım ihalesine çıkılacak.

İzmir'de raylı sistem ağının 2030 yılına kadar 465 kilometrelik şebekeye ulaştırılması amaçlanıyor.

Hedef en uzun metro hattı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 km ile kentin en uzun metro hattının inşa edilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bir ucu havalimanına bir ucu Atatürk Stadı'na uzanan, Eskiizmir ve Bozyaka gibi çalışan kesimin yoğun olduğu kentin en büyük mahallelerine de uğrayan bu yeni metro büyük önem taşıyan ve öncelikli bir proje. Onay ve ihale süreçlerini hızlı bir şekilde çözerek işe koyulmak istiyoruz. İzmir'in raylı sistemler alanındaki liderliğini geliştirerek sürdürmesi konusunda kararlıyız."

Kaynak: AA