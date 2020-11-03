İzmir'de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

- İzmir'de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı Hızla gelen deniz suyu saniyeler içerisinde karaya çıktı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık Mahallesi'nde tsunami meydana gelmişti.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SANİYELER İÇİNDE HER YERİ KAPLIYOR

Sığacık'taki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekilen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görüldü.

SON ANDA KURTULUYORLAR

Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde vatandaşların son anda kaçtığı görüldü. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bırakmış.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı