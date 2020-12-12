İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
12.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:52
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Y.D'nin (46) bulunduğu 29 Ekim Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramada 406 gram esrar ele geçirildi. Y.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp