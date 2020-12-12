İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

12.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:52
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Y.D'nin (46) bulunduğu 29 Ekim Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 406 gram esrar ele geçirildi. Y.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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