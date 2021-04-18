Gözü dönen üvey evlat, pompalı tüfekle dehşet saçtı
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Gözü dönen üvey evlat, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Gözü dönen üvey evlat, pompalı tüfekle dehşet saçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de annesinin eski eşini evin önünde gören cani üvey evlat, 54 yaşındaki adamı pompalı tüfekle kurşuna dizdi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı.

Öğlen saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü. Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti.

UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİ

Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan M.A.'nın, Karşıcı'nın annesi hakkında olumsuz konuşması sebebiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözü dönen üvey evlat, pompalı tüfekle dehşet saçtı
Gözü dönen üvey evlat, pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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