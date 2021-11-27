İzmir'de "Üniversite Fuarı" düzenlendi

BUCA, İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çağdaş Eğitim Koleji iş birliği ile "Üniversite Fuarı" gerçekleştirildi.

Çağdaş Eğitim Koleji yerleşkesinde, aday öğrencilere üniversiteleri tanıtmayı amaçlayan fuara, 25 üniversite katıldı.

Çağdaş Eğitim Koleji Eğitim Koordinatörü Adnan Taş, yaptığı açıklamada "Üniversiteni Keşfet" mottosuyla düzenledikleri fuarda, öğrencilerin tercih yapmak istedikleri üniversiteler ve bölümler hakkında doğru bilgiler edinebildiklerini ifade etti.

Etkinliğe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Buca İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile akademisyenler katıldı.