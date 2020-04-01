İzmir'de tornavidalı banka soygunu İzmir'de tornavidalı banka soygunu Bankadan çaldıkları paralar ile birlikte yakalandılar -Polisin üstünde bir şey var mı sorusuna soyguncunun rahat cevabı pes dedirtti "Bir şey çalamadım zaten" İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açan ve soygunu...

İzmir'de tornavidalı banka soygunu

Bankadan çaldıkları paralar ile birlikte yakalandılar

-Polisin üstünde bir şey var mı sorusuna soyguncunun rahat cevabı pes dedirtti "Bir şey çalamadım zaten"

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, bir bankanın camını tornavida ile zorlayarak açan ve soygunu gerçekleştiren şahıslar, çaldıkları paralar ile birlikte polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankanın önüne gelen Emre B. ile Onur K. isimli şahıslar, bir süre banka önünde keşif yaptı. İkiliden birisi gözcülük yaparken, diğer şahıs ise tornavida yardımı ile bankanın camını bir süre zorladıktan sonra açmayı başardı. Camı açtıktan sonra bankanın içerisine yönelen şahıs, bankada bulunan tuzak paraları aldığı sırada, bankanın alarmları çalmaya başladı. Alarm çalması ile birlikte bankanın önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaklaştığını gören dışarıdaki gözcü kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, suç ortağı ise bankanın içerisinde hiçbir şeyden habersiz paraları toplamaya devam etti. Polis ekiplerinin bankanın içerisine girmesiyle yakayı ele verdiğini anlayan soyguncu kaçmak istese de dışarıya çıkamadan kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, bankaya giren şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paraları ayakkabısının içerisine sakladığı belirlenirken, polis ekiplerince gözaltına alınan 2 soyguncu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA