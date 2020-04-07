İzmir'de toplu ulaşımda düşüş yüzde 85'i buldu
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İzmir, Güncel

İzmir'de toplu ulaşımda düşüş yüzde 85'i buldu

İzmir'de, korona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma kullanım rakamlarındaki günlük düşüş oranı yüzde 85'i buldu.

07.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:43
İzmir'de toplu ulaşımda düşüş yüzde 85'i buldu

İzmir'de, korona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma kullanım rakamlarındaki günlük düşüş oranı yüzde 85'i buldu.

İzmir'de toplu ulaşım araçlarını kullanım oranında yaklaşık yüzde 85'lik bir düşüş görüldü. Kentte korona virüsü salgını sonrası gerileyen toplu taşıma rakamları, 6 Nisan Pazartesi itibariyle 277 bin 259 olarak tespit edildi. Bu rakamın, 2 Mart Pazartesi günü 1 milyon 800 bin 436 olduğu ifade edilirken, hafta sonu toplu taşıma kullanma oranındaki düşüş ise yüzde 90'ı buldu.

Tüm binişlerin yüzde 65'e yakınını karşılayan lastikli ulaşımda, 6 Nisan Pazartesi günü itibariyle ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin kullanım sayısı da 2 Mart Pazartesi gününe göre yüzde 82 oranında düştü.

Binişlerde en çok düşüş yüzde 96,2'lik oranla gemilerde yaşandı. 6 Nisan Pazartesi günü yolcu gemilerine yalnızca bin 922 biniş yapıldı. Bu rakamın 2 Mart Pazartesi günü 50 bin 2 olduğu, arabalı vapurlarda da biniş sayısı yüzde 90 düştü.

İki numarada tramvay var

Metroda toplam biniş sayısı, 2 Mart Pazartesi gününe göre yüzde 86,1 geriledi. Ortalama günlük 350 bin olarak gerçekleşen biniş sayısı, 6 Nisan Pazartesi günü 45 bin 115 olarak sayıldı. Konak ve Karşıyaka tramvaylarında biniş sayıları da ortalama 91 geriledi. Toplamda günlük ortalama 100 binden fazla yolcunun kullandığı Konak ve Karşıyaka tramvaylarına, 6 Nisan Pazartesi günü sadece 10 bin 298 biniş yapıldı.

İZBAN 300 binlerden 38 bine

İZBAN Banliyö Hattı'ndaki gerileme oranı da yüzde 85'e dayandı. Normalde günde 300 bine yakın yolcunun kullandığı İZBAN'a, 6 Nisan Pazartesi günü 38 bin 24 biniş gerçekleşti.

İzmir-Seferihisar arası çalışan İZTAŞIT'larda da günlük ortalama 10 bini geçen biniş sayısı, 6 Nisan Pazartesi günü yüzde 85'lik düşüşle sadece 1634 olarak gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle getirilen "araçlara kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması" kuralı da dikkate alındığında, toplu ulaşım hizmetinde harcanan her 10 birime karşılık yalnızca 1 birim gelir elde ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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