Son dakika! İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı
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Son dakika! İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı İzmir'de tırdan sıçrayan alevler 25 dönüm makilik alanı küle döndürdü İzmir'in Bergama ilçesinde, İzmir-Çanakkale kara yolu üzerinde seyreden kağıt rulo yüklü tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yol kenarında bulunan makilik...

İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı

İzmir'de tırdan sıçrayan alevler 25 dönüm makilik alanı küle döndürdü

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, İzmir-Çanakkale kara yolu üzerinde seyreden kağıt rulo yüklü tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yol kenarında bulunan makilik alana sıçradı. Helikopter desteğinin de alındığı yangında 25 dönüm makilik alan küle dönerken, tır adeta alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İzmir-Çanakkale otoyolu üzerinde Ovacık mevkiinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyreden kağıt rulo yüklü tır biranda yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tırı sararken, etrafa saçılan kağıt rulolar sebebiyle alevler, otoyol kenarında bulunan otluk alana da sıçradı. Yangını görenler 110 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 5 itfaiye aracı, İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri önlem amacıyla yolu trafiğe kapatırken, ekipler yangına müdahale etti.

Makilik alana sıçradı

Alev topuna dönen tırdaki alevler kısa sürede söndürülürken, otluk alana sıçrayan yangın büyüyerek makilik alana yöneldi. Yangının büyümesi üzerine yangın helikopteri havadan alevlere müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucu makilik alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönem makilik alanın ve arazi içerisinde bulunan bir konteynerin küle döndüğü öğrenildi.

Son dakika! İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı
Son dakika! İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı
Son dakika! İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı
Son dakika! İzmir'de tır alev topuna döndü, yangın makilik alana sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün

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