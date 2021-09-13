İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi öldü - Haberler
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İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi öldü

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopmasıyla düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal hayatını kaybetti.

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopmasıyla düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde İlyas Bıdık'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bıdık ile Bal'ın cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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