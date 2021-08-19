İzmir'de tekne motorları çaldıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı
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İzmir'de tekne motorları çaldıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı

İzmir'de tekne motorları çaldıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde tekne motorlarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde tekne motorlarını çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskele ve Gülbahçe Mahalleleri'nde 7 teknenin motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede bulunan kameraları inceleyen ve tanık ifadelerine başvuran ekipler, hırsızlık şüphelisinin İlhan G. olduğunu belirledi.

Şüphelinin aracını takibe alan ekipler, İlhan G. ile yanında bulunan Suriye uyruklu Muhammed El S.E., Muhammed El E., Muhammed Ş.H. ve Fuad el H'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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