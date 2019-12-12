İzmir'de tekne hırsızları yakalandı

12.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:06

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, tekne hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Elde edilen bilgiye göre Güzelbahçe ilçesi Yelki sanayi içerisinde, tekne bakım ve tamir atölyesi önünde bir şahsa ait tekne pervanesinin çalındığı ihbarını alan Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde Ü.A., N.A. ve Ş.U. isimli şahısların kimliklerini tespit etti. Jandarma, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak çalışma yaptı ve söz konusu şahısları yakaladı.



Jandarmadaki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sev edilen şüphelilerden Ü.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.A. ile Ş.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla salıverildi. - İZMİR

Kaynak: İHA