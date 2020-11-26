İzmir'de tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
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İzmir'de tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

26.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:36
İzmir'de tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir tatlı imalathanesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Eski İzmir Mahallesi'nde bulunan bir tatlı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, imalathanede bulunan Mustafa Koç'u (51) bina dışına çıkardı.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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