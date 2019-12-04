İzmir'de tartışma çıkaran gökdelen projesi hakkında şirketin CEO'sundan açıklama

04.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:41

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir şirketin, planları üç kez mahkemeden dönen gökdelen inşaatı için çalışmalara başladığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan firmanın CEO'su Ömer Yüngül, "60 katlı değil. İster 150 kat yaparsın, istersen 2 kat yaparsın. Oradaki emsali uygulayacağız. Ama 60 kat diye bir şey yok" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde eski bir alışveriş merkezi ile eski tütün depolarının bulunduğu 3 bin 532 metrekarelik alana inşa edileceği öğrenilen gökdelen projesi, kentte tartışma başlattı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kentin merkezine bu kadar yüksek binaların inşa edilmesinin doğru olmadığı belirterek, projeye karşı çıktı. Ancak 186 metre yüksekliğinde 60 katlı olacağı öne sürülen projeye dair bilgi veren şirketin CEO'su Ömer Yüngül, "Projenin her şeyi hazır. Ancak ne zaman başlayacağımız belli değil" dedi. İddia edildiği gibi inşaatın 60 katlı bir gökdelen olmayacağını da ifade eden Yüngül, "60 katlı değil. İster 150 kat yaparsın, istersen 2 kat yaparsın. Oradaki emsali uygulayacağız. Ama 60 kat diye bir şey yok" dedi.

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Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, gökdelen projesine dair açıklama yaptı. Bu çalışmanın içine sinmediğini belirten Başkan Batur, "İzmir'in kalbine saplanan bir hançer gibi. Böyle yükseklikteki bir gökdelenin Konak'ın merkezine yapılmasını hiçbir açıdan doğru bulmuyorum ve içime sindiremiyorum" diye konuştu. Gökdelen projesinin kent siluetini bozacağını da anlatan Batur, "İzmir'de yüksek yapılar için ayrılmış bölgeler var. Yüksek projeler için bu bölgelerin kullanılması gerekiyor. Kaldı ki Konak'ın ne alt yapısı ne de trafiği bu yoğunluktaki bir projeyi kaldırmaz" dedi. Konak Belediye Başkanı Batur, hukuki yollardan projenin hayata geçmemesi için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA