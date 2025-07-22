22 Temmuz Salı günü için duyuru yapan İZSU, bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin uygulanacağını bildirdi. Açıklamaya göre, kesintinin yaşanacağı bölgeler ile suyun ne zaman tekrar verileceğine dair bilgiler kamuoyuna sunuldu. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de planlı bir su kesintisi yaşanacak. Uzmanlar, bu kesinti öncesinde vatandaşlara su depolamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle yaşlılar ve sağlık sorunları bulunan bireylerin ihtiyaçlarının önceden karşılanması gerektiği vurgulanıyor. Çalışmaların belirtilen sürede tamamlanması halinde, şebeke sularının 23 Temmuz sabahı itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor.

Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler:

22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında, tam 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak mahallelerin listesi şu şekilde:

• Altıntaş

• Barbaros

• Mecidiye

• Yeşiltepe

• Fatih

• Namık Kemal

• Bozkurt

• Dolaplıkuyu

• Tuzcu

• Ülkü

• Süvari

• Ali Reis

• Kubilay

• Yeni

• Sakarya

• Ballıkuyu

• Akarcalı