İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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İzmir'de planlanan altyapı çalışmaları kapsamında, 17 mahallede 24 saat sürecek su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, kesintinin bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi. Etkilenecek mahallelerle ilgili detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

22 Temmuz Salı günü için duyuru yapan İZSU, bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin uygulanacağını bildirdi. Açıklamaya göre, kesintinin yaşanacağı bölgeler ile suyun ne zaman tekrar verileceğine dair bilgiler kamuoyuna sunuldu. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de planlı bir su kesintisi yaşanacak. Uzmanlar, bu kesinti öncesinde vatandaşlara su depolamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle yaşlılar ve sağlık sorunları bulunan bireylerin ihtiyaçlarının önceden karşılanması gerektiği vurgulanıyor. Çalışmaların belirtilen sürede tamamlanması halinde, şebeke sularının 23 Temmuz sabahı itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor.

Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler:

İzmir'de sular ne zaman gelecek?

22 Temmuz Salı günü saat 09.00 ile 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00 arasında, tam 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak mahallelerin listesi şu şekilde:

• Altıntaş

• Barbaros

• Mecidiye

• Yeşiltepe

• Fatih

• Namık Kemal

• Bozkurt

• Dolaplıkuyu

• Tuzcu

• Ülkü

• Süvari

• Ali Reis

• Kubilay

• Yeni

• Sakarya

• Ballıkuyu

• Akarcalı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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