Su kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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Su kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

10.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 23:16

İzmir'in Ödemiş ilçesinde su kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde su kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Kiraz ilçesinden Ödemiş istikametine giden Tahsin Yılmaz'ın kullandığı 35 D 8597 plakalı minibüs Zafer Mahallesi Tekstil mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kanala düşen minibüs, çekiciyle çıkarıldı.

Su kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Su kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Su kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Su kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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