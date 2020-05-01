İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar
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İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar

İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar
01.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:14

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve giren 4 kişi, eve sahibinin eli ve ayaklarını bağlayıp parasını, cep telefonunu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve giren 4 kişi, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak parasını, cep telefonunu ve kredi kartını gasp etti.

EV SAHİBİNİN ELİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Olay, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında ev sahibi M.İ. isimli şahsın evine kimliği belirsiz 4 kişi girdi. 4 kişi eve girer girmez M.İ.'nin elini ve ayaklarını bağladı. Eve giren şahıslar, M.İ.'nin 7 bin 300 lira parasını, cep telefonunu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı.

İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların kimlikleri ve adreslerini belirledi. 4 kişi olduğu tespit edilen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, H.T. isimli bir kadın ve V.K., N.Y. ve C.C. isimli erkek şahısları gözaltına aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahısların adlı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar
İzmir'de dehşet! Ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yaptılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KAAN GURBET: Allah boylle haydutlarin cezasini versin bikmak uslanmak bilmiyen bu arsizlari serleri kahretsin you mubarek ramzan her kezler izole olmusken, bu arada nasil yapiyorlar bu haydutlugu anlamis degilim you . Herkesin yaptigi kar kaliyor yanina bir turlu su lanet olasi idami getirimediler Allahimsu ncovid 19 u hic uzerimiden kaldirmsin vallahi baska care yok bunlarin canini covid 19 alir insallah da kurtuluruz bu mikroplardan daha nediyim.
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