İzmir'de sokakta fenalaşan kişi, hayatını kaybetti
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İzmir'de sokakta fenalaşan kişi, hayatını kaybetti

19.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:42
İzmir'de sokakta fenalaşan kişi, hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta yürürken fenalaşan 64 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta yürürken fenalaşan 64 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.

Kazım Karabekir Mahallesi 9002 Sokak'ta yürüyen Mustafa Terzioğlu (64) fenalaştıktan sonra yerde hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Terzioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Terzioğlu'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Terzioğlu'nun kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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