İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde almak istediği kişi veya kişiler tarafından silahla boynunda vurulduğu ileri sürülen kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde almak istediği kişi veya kişiler tarafından silahla boynunda vurulduğu ileri sürülen kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ümit Mahallesi 7300 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde almak isteyen Doğan Can Ş. (25), sözleştiği adreste şahıslar ile buluşma gerçekleştirdi. Gerçekleşen buluşmanın ardından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışmada Doğan Can Ş., kişi veya kişiler tarafından silahla açılan ateş sonucu boynunda yaralandı. Yaralı şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Doğan Can Ş.'nin yanında bir valiz olduğu ve çok sayıda suçtan da kaydının bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı
İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
Kadıköy'de hızla gelen aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Kadıköy'de hızla gelen aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Yüksel Müslüm Gürses Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 06:38:43. #1.16#

title