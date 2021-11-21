İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Caddesi'ndeki bir evde eğlenen Ahmet Soyubol (24) ve arkadaşları, evlerine gitmek için sabah saatlerinde dışarı çıktı. Arkadaş grubuna yanlarına yaklaşan bir ticari taksiden ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Soyubol ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soyubol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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