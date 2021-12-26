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Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Remzi Çelik (35) ile H.G. (25) Gürçeşme Caddesi 3501 Sokak'taki tütüncü dükkanında karşılaştı.

Çıkan kavgada H.G. yanındaki tabancayla Çelik'i vurarak kaçtı.

Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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