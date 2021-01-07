İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

07.01.2021 01:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:48
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basmane Semti'ndeki bir otelde M.Ö. ile M.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.T. yanındaki tabancayla, M.Ö'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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