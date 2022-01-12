İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

O.G. (42) idaresindeki 35 FP 846 plakalı servis minibüsü, Kemalpaşa- İzmir yolu Kızılüzüm mevkinde karşı yönden gelen E.A'nın (47) kullandığı 35 S 01638 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü O.G. ile diğer minibüste yolcu olarak bulunan İ.K. (38) ve Z.A. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu kısa bir süre trafiğe kapandı.

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İzmir'de servis minibüslerinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title