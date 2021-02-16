Yeni doğan kuzunun 'Anne' diye seslenmesi herkesi şaşkına çevirdi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, yeni doğan ikiz kuzulardan birisinin "anne" diye seslenmesi herkesi şaşırttı. Kuzunun annesini aradığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde bir koyun, ikiz kuzu dünyaya getirdi. Bu sırada koyunun sahibi Rıfat Cansever de, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı kuzuları evine sobanın yanına aldı.

KUZU "ANNE" DİYEREK SESLENDİ

Cansever ve ailesi, bir müddet sonrada kuzulardan bir tanesinin "anne" diye seslendiğini fark etti. Şaşkına dönen Cansever ve ailesi, emin olmak için kuzunun annesini aradığı anları kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ"

Koyunun sahibi Rıfat Cansever, hala şaşkın olduğunu ifade ederek, "Hava şartları çok soğuk olduğu için kuzularımızı sobanın yanına aldık. Sobanın yanında bir süre sonra 'anne' dediğini duyduk kuzumuzun. Şaşkınlık içerisindeyiz. Videoya çektik o anları. Videolarda da çok net bir şekilde 'anne' dediği anlaşılıyor. Şansımıza, yaradandan bir hikmeti açıkçası" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı