İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi öldü, 17 kişi tedaviye alındı (4)

BİR DEPOYA VE BAHARATÇIYA BASKINİzmir'de, 1 kişinin öldüğü 17 kişinin de tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmelerinin ardından art arda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı baharatçılar ile depolara baskın yaptı.