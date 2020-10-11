İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

11.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:26
İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İzmir'in Dikili ilçesinde sahte alkol kullandığı iddiasıyla Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi.

Bu arada sahte alkol nedeniyle hastanede kaldırılan Ramazan Keskin'in taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz'in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

SAHTE ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ayrıca, soruşturmayı derinleştiren polisin etil alkol ve sahte içki satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oben ULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Melania Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Caner Erkin Mbaye Diagne Eddie Newton
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 21:26:29. #1.15#
title