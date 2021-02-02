İzmir'de sağlık çalışanı beline kadar gelen suyu aşıp hastasına müdahale etti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sağlık çalışanı beline kadar gelen suya aldırış etmeden hastasına ulaştı.

Seferihisar ilçesinde bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından vücudunda kırıkları olan hastanın kaldığı evde sel nedeniyle su seviyesinin yükselmesinin ardından hasta yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Eve giden itfaiye ekipleri ve İzmir 112 Acil Sağlık Servisinde görev yapan acil tıp teknisyeni Ayla Kırs evin girişinde bulunan bir metrelik suya aldırış etmeden hastaya yardımcı olmak için eve girdi.

Hastayı evin ikinci katına taşıdıktan sonra Kırs'ın evden ayrılma görüntüleri ekip arkadaşının çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

-"Mesleğimiz fedakarlık isteyen bir meslek"

Ayla Kırs (31), AA muhabirine, 13 yıldır Sağlık Bakanlığında acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de yine görevinin başında olduğunu anlatan Kırs, "Depremin ardından o gün de Seferihisar'da birçok kişiye müdahale ettik. Bugün ilçemizde yağışın ardından sel meydana geldi. Ben ve ekip arkadaşlarımla yine görevimizin başındaydık." dedi.

Hastasına ulaşmak için tereddütsüz suya girdiğini ifade eden Kırs, şunları söyledi:

"Sel suları evine girdiği için hasta yakınları bizden yardım istedi. Biz hastayı hastaneye götürmek istedik. Ama hastamız evinin bir üst katında istirahat etmek istediğini söyledi. Biz de itfaiyeci arkadaşlarımızla birlikte hastamızı dikkatli bir şekilde sedyeyle evinin üst katına taşıdık.

Bir sağlık çalışanı olarak hastama ulaşmak için bir metrelik suya hiç düşünmeden girdim. Evin içinde de yine yaklaşık bir metrelik su bulunuyordu. Tek bir amacım vardı o da hastamı sağlıklı bir şekildi bulunduğu yerden kurtarmaktı. Evden ayrılırken, ekip arkadaşımın benim videomun çekmesine çok şaşırdım. Ama bizim mesleğimiz fedakarlık isteyen bir meslek. Kim olsa ben gibi yapardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler