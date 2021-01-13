İzmir'de sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu
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İzmir'de sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu

13.01.2021 07:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:30
İzmir'de sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

Son aylarda özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuraklık tedirginliği yaşanırken, mevsimsel yağışların düşmesi vatandaşları sevindirdi. Aralıklarla yağan sağanak yağış barajların doluluk oranını da yükseltirken, dün gece saatlerinde İstanbul ve İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi.

İZMİR OLUMSUZ ETKİLENDİ

İzmir'de etkili olan yağış kenti yine olumsuz şekilde etkiledi. Birçok ilçede sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, Buca ve Karabağlar ilçelerinde bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi.

"SUYUN BURADAN GİDİŞİ YOK"

Sağanak yağışın ardından mahalle sakinlerinden Muhsin Cenger, "Bu durumun nesini anlatayım size ben. Burası eski dere yatağı. Yukarıda Buca tarafından gelen suyun buradan gidişi yok" ifadelerine yer verdi.

"HEP AYNI MANZARALARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Cenger, "Bu suyun bağlantı yeri Yeşildere ama suyun gideceği yerde yol daralıyor. Bu yüzden de şiddetli yağan yağmurlarda biz hep aynı manzaralarla karşılaşıyoruz" dedi.

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