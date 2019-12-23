İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4)
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İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4)

SEL SULANI DENİZLE BİRLEŞTİİzmir'in Karşıyaka ilçesinde yüksek katlı yapıların olduğu binlerce kişinin yaşadığı Mavişehir Mahallesi'nde sağanakta sel suları cadde ve sokakları doldurunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

23.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:07
İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (4)

SEL SULANI DENİZLE BİRLEŞTİ

'in ilçesinde yüksek katlı yapıların olduğu binlerce kişinin yaşadığı Mahallesi'nde sağanakta sel suları cadde ve sokakları doldurunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz kenarındaki sitelerde yaşanan selde denizle sel suları birleşti ve araçlar denizin içindeymiş gibi bir görüntü oluştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA
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