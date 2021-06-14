İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Kentte akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.

Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.

Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.

Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, AA muhabirine, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.

Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:09:11. #1.15#

title