İzmir'de raydan çıkan yük treninin kaldırılmasının ardından İZBAN seferleri normale döndü
İzmir'de Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonunun raydan çıkması nedeniyle yapılamayan Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri, yük trenin kaldırılmasının ardından tekrar başladı.
İzmir'de Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonunun raydan çıkması nedeniyle yapılamayan Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri, yük trenin kaldırılmasının ardından tekrar başladı.
İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, vagonları hatta aldı. İZBAN seferleri yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.
İZBAN'dan yapılan Turan İstasyon bölgesinin de işletmeye açıldığı ve normal sefer planına geçildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz