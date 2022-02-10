İzmir'de PKK baskını: Gazetecileri, "Sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti - Haberler
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İzmir'de PKK baskını: Gazetecileri, "Sizinle görüşeceğiz" diye tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'de PKK baskını: Gazetecileri,

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyonla gözaltına alındı.

KEMALPAŞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü Pkk'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı, görüntü alan basın mensuplarını da tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek şahıslara yönelik harekete geçti. Ekipler, sabaha karşı 4 farklı adrese baskın yaptı. Adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan aranan T.A. (31) gözaltına alındı.

T.A. hakkında yine, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Öte yandan, adliyedeki işlemlerinin ardından T.A. tutuklandı. Sağlık kontrolü sırasında görüntü alan basın mensuplarını tehdit eden zanlı, "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" dedi.

(Aydın Bektaş-İHA)

İzmir'de PKK baskını: Gazetecileri, Sizinle görüşeceğiz diye tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kemalpaşa, Terör, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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