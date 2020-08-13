İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçide çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

13.08.2020 07:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 07:23

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçide çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Onur G. (26) idaresindeki 35 AL 0310 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Onur G. ile Mehmet Tolga Y. (26) ve Tolga U. araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolga U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: AA

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