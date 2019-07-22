İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen Onur D'nin kullandığı 35 AEH 651 plakalı otomobil, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Onur D, yardım gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, sürücüye merdiven uzatarak dere yatağından çıkmasını sağladı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu dere yatağından çıkarıldı.

Kaynak: AA