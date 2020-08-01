İzmir'de otluk ve makilik alanda yangın İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Helikopterlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

?'SÜREKLİ YANGIN ÇIKIYOR'Mahalle sakinlerinden Hakan Kabadayı (30), "Alevleri görünce tedirgin olup, itfaiyeyi aradık. Bu bölgede sürekli yangın çıkıyor" dedi. Yangına şahit olan Adem Demir (34) ise "Baktığımızda alevleri gördük ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: DHA