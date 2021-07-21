İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 15 arazöz alevlere müdahale etti.

Alevlerin yerleşim yerlerine uzak olduğu yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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Osmaniye'de orman yangını
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