İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

24.08.2019 16:48
İzmir'de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edildi.

Çok sayıda orman ve itfaiye ekibinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın bölgesine gelen çok sayıda vatandaş, çalışmalara destek vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, yangının mezarlığa sıçramaması için bölgedeki ağaçları ıslattı.

Kaynak: AA
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