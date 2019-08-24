İzmir'de orman yangını

24.08.2019 16:48

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edildi.

Çok sayıda orman ve itfaiye ekibinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın bölgesine gelen çok sayıda vatandaş, çalışmalara destek vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, yangının mezarlığa sıçramaması için bölgedeki ağaçları ıslattı.

Kaynak: AA