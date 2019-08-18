İzmir'de orman yangını (3)

İzmir'de orman yangını (3)

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

18.08.2019 18:41
İzmir'de orman yangını (3)

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de orman yangını (3)
Kaynak: AA
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